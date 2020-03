CORONAVIRUS/COVID-19

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål her.





Rejs ikke ud – og kom hjem, hvis du er ude og rejse

På grund af risikoen for smitte med coronavirus/COVID-19 fraråder Udenrigsministeriet i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til udlandet og opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at tage hjem, så snart det er muligt. Du bør undersøge mulighederne for at udrejse i dialog med dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab.

Denne opfordring gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Har du din hverdag i udlandet, er opfordringen, at du følger anbefalinger og anvisninger fra lokale myndigheder.

Du bør følge de lokale myndigheders anvisninger og løbende holde dig opdateret om udviklingen via ambassadens hjemmeside, de lokale myndigheder og nyhedsmedier.

Danske grænser vil ikke blive lukket for danske statsborgere eller andre personer, der bor i Danmark.

Bliv hjemme i 14 dage, når du kommer hjem

Alle borgere i Danmark, der kommer hjem fra privat rejse i udlandet, opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Følg Sundhedsstyrelsens råd for folk, der har været ude og rejse.



Husk at begrænse fysisk kontakt både på hjemrejsen og når du kommer hjem. Det gælder også i og på turen hjem fra lufthavnen.

Hvis du har brug for hjælp eller gerne vil hjælpe

Står du som dansk rejsende i akut nød eller har specifikke spørgsmål til udenrigsministeriet, kan du kontakte ambassaden i det land, hvor du er eller skrive til os på bbb@um.dk eller ringe på 33 92 11 12. Der er åbent for henvendelser 24/7.



Der er også oprettet en facebookgruppe for danskere i udlandet, der ønsker at hjælpe og komme i kontakt med hinanden.